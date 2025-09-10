Учителям предложили новые методики обучения русскому детям с миграционной историей

Учителям российских школ представили методические рекомендации по языковой и социокультурной адаптации детей с миграционной историей. Документ разработан Институтом содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, который подчиняется Минпросвещения России. Методичка размещена на сайтах нескольких региональных министерств образования, в том числе Ростовской и Новосибирской областей, а также на портале «Единое содержание общего образования», пишут «Ведомости».
В рекомендациях уточняется, что дети с миграционной историей — это учащиеся из семей иностранных граждан, включая граждан стран СНГ и международных трудовых мигрантов, а также дети семей с российским гражданством, но с недостаточной интеграцией и низким уровнем владения русским языком.
Педагогам предлагается несколько моделей работы с такими детьми: интенсивное обучение русскому языку в отдельной возрастной группе с индивидуальными учебными планами; комбинированное обучение в классе и по индивидуальным планам при низких результатах в отдельных речевых навыках; дополнительные занятия вне уроков для учеников с элементарным уровнем владения языком; а также полное погружение в русскоязычную среду с дополнительными консультациями.
Главная задача методички — помочь детям активнее включиться в коммуникацию, познакомить их с традициями и культурой России, воспитать уважение к ней. Для этого разработан специализированный курс «Если мы живем в России» на 34 часа, ориентированный на учеников средних классов и предусматривающий практические занятия в малых группах.
В материалах курса предлагаются темы для обсуждения повседневной жизни и российских праздников, однако некоторые слова из учебных текстов встречаются крайне редко даже у носителей языка. Среди праздников — День народного единства и День защитника Отечества, а также чтение текстов о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.
