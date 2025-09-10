Учителям предложили новые методики обучения русскому детям с миграционной историей

Учителям российских школ представили методические рекомендации по языковой и социокультурной адаптации детей с миграционной историей. Документ разработан Институтом содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, который подчиняется Минпросвещения России. Методичка размещена на сайтах нескольких региональных министерств образования, в том числе Ростовской и Новосибирской областей, а также на портале «Единое содержание общего образования», пишут «Ведомости».