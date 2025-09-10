Россиянам рассказали, где найти источник идеального белка для здоровья

— Правильное питание напоминает пазлы, которые нужно собрать воедино для нормального функционирования организма. Помимо белков, жиров и углеводов, человеку жизненно необходимы 12 витаминов и 20 аминокислот. Из них для взрослых незаменимы 8, а для детей — 12. Отмечу, что они могут поступить в организм исключительно с белковой пищей, — отметил специалист.