Россиянам рассказали, где найти источник идеального белка для здоровья

Здоровье и самочувствие напрямую зависят от того, сколько белка получает организм. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, заведующий кафедрой гигиены питания и токсикологии Института профессионального образования Сеченовского Университета, академик РАН Виктор Тутельян рассказал KP.RU, где найти источник идеального белка.
— Правильное питание напоминает пазлы, которые нужно собрать воедино для нормального функционирования организма. Помимо белков, жиров и углеводов, человеку жизненно необходимы 12 витаминов и 20 аминокислот. Из них для взрослых незаменимы 8, а для детей — 12. Отмечу, что они могут поступить в организм исключительно с белковой пищей, — отметил специалист.
По словам эксперта, идеальный белок, в котором содержатся все необходимые аминокислоты, можно найти в мясе, рыбе, яйцах, молоке и молочных продуктах. Среди растительных источников ближе всего к полноценному белку бобовые, особенно соя.
Тутельян подчеркнул, что без достаточного количества белка организм начинает расходовать собственные ресурсы, в первую очередь мышцы, что приводит к слабости и снижению жизненного тонуса. Поэтому даже при диете белковые продукты должны оставаться в рационе.