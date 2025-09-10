Эксперт предупредила об опасности отказа от завтрака

Нутрициолог Наталья Чаевская в интервью NEWS.ru рассказала, что пропуск утреннего приема пищи серьезно вредит как физическому, так и ментальному здоровью. По ее словам, это может привести к депрессии, хронической усталости и даже повысить риск преждевременной смерти.