Эксперт предупредила об опасности отказа от завтрака

Нутрициолог Чаевская: Отказ от завтрак провоцирует депрессию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нутрициолог Наталья Чаевская в интервью NEWS.ru рассказала, что пропуск утреннего приема пищи серьезно вредит как физическому, так и ментальному здоровью. По ее словам, это может привести к депрессии, хронической усталости и даже повысить риск преждевременной смерти.

— При отсутствии завтрака повышается чувство голода в течение дня, что провоцирует частые перекусы, тягу к сладкому и переедание вечером. Также снижается работоспособность и концентрация — без утренней энергии мозг работает хуже, — отметила Чаевская.

Помимо этого привычка пропускать завтрак увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Для поддержания здоровья специалист рекомендует завтракать в течение первого часа после пробуждения, выбирая питательные блюда, например, кашу с ягодами и орехами или цельнозерновой бутерброд с белковой начинкой.