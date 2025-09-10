Ушел из жизни легендарный мастер кукольного театра Владимир Лесовой

Лесовой родился в 1947 году на Курильских островах. Получил образование в Липецком педагогическом институте, а в 1978 году окончил ГИТИС в Москве. С 1970 по 1982 год работал актером и режиссером Липецкого театра кукол, с 1982 по 1995 год — Винницкого театра кукол, а с 1995 года занимал пост главного режиссера Тернопольского театра кукол.