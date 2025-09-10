Ушел из жизни легендарный мастер кукольного театра Владимир Лесовой

8 сентября 2025 года на 79-м году жизни скончался Владимир Лесовой — выдающийся режиссер, актер, драматург, кукольник и театральный педагог. Об этом сообщили украинские средства массовой информации.
Лесовой родился в 1947 году на Курильских островах. Получил образование в Липецком педагогическом институте, а в 1978 году окончил ГИТИС в Москве. С 1970 по 1982 год работал актером и режиссером Липецкого театра кукол, с 1982 по 1995 год — Винницкого театра кукол, а с 1995 года занимал пост главного режиссера Тернопольского театра кукол.
Среди его наиболее известных постановок — «Кот в сапогах», «Волшебная лампа Аладдина», «Бременские музыканты» по произведению Ливанова. Многие из более чем сорока спектаклей режиссера стали дипломантами международных фестивалей.
Владимир Лесовой является автором пьес, которые продолжают идти на сценах театров России и Украины. Наиболее известные работы: «Принцесса на горошине», «Волшебное кольцо, или Сказка за три пятака», «Кому нужен снеговик?», «Волшебник 101» и другие. Его творческое наследие оказало значительное влияние на развитие современного кукольного театра.
