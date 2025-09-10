В Хабаровском крае введены временные ограничения мобильного интернета

В Хабаровском крае введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Меры приняты в целях обеспечения безопасности населения и критической инфраструктуры региона. Ограничения носят временный характер и не затрагивают проводной интернет, который продолжает функционировать в штатном режиме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".