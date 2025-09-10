Ричмонд
В Хабаровском крае введены временные ограничения мобильного интернета

Голосовая связь остается полностью доступной.

Источник: Jonas Leupe/CC0

В Хабаровском крае введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Меры приняты в целях обеспечения безопасности населения и критической инфраструктуры региона. Ограничения носят временный характер и не затрагивают проводной интернет, который продолжает функционировать в штатном режиме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Голосовая связь остается полностью доступной, включая возможность совершения экстренных вызовов по номеру 112. Министерство цифрового развития и связи края рекомендует жителям заранее сохранять важную информацию для офлайн-доступа и по возможности использовать фиксированные сети передачи данных.

Для оптимальной работы мобильных устройств в текущих условиях специалисты советуют отключать функцию «Вызовы VoLTE» в настройках телефонов. Точные сроки полного восстановления мобильного интернета будут сообщены дополнительно через официальные каналы краевых властей.