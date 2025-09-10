Завершено проектирование первой очереди города-спутника Владивостока

Проектирование первой очереди города-спутника Владивостока уже завершено. Первый этап масштабного развития территории предусматривает формирование полноценной социальной инфраструктуры, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
По словам первого вице-губернатора — Председателя Правительства Приморья Веры Щербины, планируется освоение участков площадки Де-Фриз, расположенных вблизи Амурского и Углового заливов. Общая их площадь — 541 гектар. Здесь разместят жилые зоны. С этой территорией будет активно интегрироваться ТОР «Надеждинская», где развернутся производства и офисы российских и международных компаний.
На территории опережающего развития также появятся школы и детские сады, медицинские центры и поликлиники, а также спортивные комплексы со стадионами. Концепция рекреационного кластера включает в себя строительство комфортабельных гостиничных комплексов категории от трёх до пяти звёзд, современных пансионатов, оздоровительных центров и СПА-комплексов.
Напомним, строительство основной части города-спутника Владивостока оценивается в 2 трлн 450 млрд рублей, из них большая часть должна быть от частных инвесторов, но с этим, как показывает практика, все не очень просто. Общая площадь выделенной территории в Надеждинском муниципальном районе (полуостров Де-Фриз) составляет 2,2 тысяч гектаров. Она разделена на 11 участков, но только два из них отведены под жилую застройку.