Завершено проектирование первой очереди города-спутника Владивостока

Напомним, строительство основной части города-спутника Владивостока оценивается в 2 трлн 450 млрд рублей, из них большая часть должна быть от частных инвесторов, но с этим, как показывает практика, все не очень просто. Общая площадь выделенной территории в Надеждинском муниципальном районе (полуостров Де-Фриз) составляет 2,2 тысяч гектаров. Она разделена на 11 участков, но только два из них отведены под жилую застройку.