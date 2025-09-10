Орнитолог рассказал Life.ru, как смена климата сказалась на миграции птиц

Ранний прилёт влияет на сроки размножения. Птицы, которые размножаются один раз в году и имеют один выводок, начинают этот процесс раньше и, соответственно, улетают раньше. Другие виды, способные при благоприятных условиях сделать два выводка, меняют график иначе: первая часть выводка улетает раньше, а вторая — позже. В результате увеличивается доля птиц с двумя циклам размножения, что отражается на сроках отлёта.