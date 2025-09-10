Ричмонд
Орнитолог рассказал Life.ru, как смена климата сказалась на миграции птиц

Согласно данным российских орнитологов, изменение климата влияет на график миграции пернатых. Как рассказал Life.ru российский орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов, мягкая зима и ускорение наступления весны в северо-западных регионах страны привели к тому, что птицы стали прилетать значительно раньше.

Источник: Life.ru

В связи с изменением климата во многих регионах Земли зима стала более мягкой, и весна стала наступать раньше. Это так не везде, но в северо-западном регионе России это очень заметно. В связи с этим птицы стали прилетать раньше, в среднем, все существенно раньше.

Никита Чернецов.

Российский орнитолог, директор зоологического института РАН.

На биологической станции «Рыбачий», расположенной на Куршской косе Балтийского моря, изменения фиксируются с 1957 года. Ежегодный отлов в стандартных ловушках позволил собрать данные почти за семьдесят лет. Они показывают, что раннее прибытие характерно как для видов, зимующих в Европе, так и для африканских мигрантов.

Ранний прилёт влияет на сроки размножения. Птицы, которые размножаются один раз в году и имеют один выводок, начинают этот процесс раньше и, соответственно, улетают раньше. Другие виды, способные при благоприятных условиях сделать два выводка, меняют график иначе: первая часть выводка улетает раньше, а вторая — позже. В результате увеличивается доля птиц с двумя циклам размножения, что отражается на сроках отлёта.

Ранее стало известно, что охотники из Азии и арабских стран шантажируют орнитологов из России, угрожая уничтожением российских хищных птиц, у которых есть специальная маркировка, обозначающая принадлежность к РФ. Охотники используют птиц как предмет шантажа, вымогая у орнитологов до 1500 долларов за каждую особь.