Психиатр Шуров объяснил странные танцы Бритни Спирс маниакальной фазой

Ее поклонники также обратили внимание на странные видео с танцами, которые она регулярно публикует в Сети. С каждым разом Бритни Спирс появляется в кадре все более раздетой. Несколько раз она выкладывала обнаженные, но с частично прикрытыми частями тела, фотографии.