Психиатр Шуров объяснил странные танцы Бритни Спирс маниакальной фазой

Специалист отметил, что Бритни Спирс отказывается принимать лекарства от биполярного расстройства.

Источник: Аргументы и факты

Американская поп-певица Бритни Спирс находится в маниакальном состоянии, поскольку перестала употреблять лекарства от биполярного расстройства, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.

Таким образом он прокомментировал необычное поведение певицы, на которое ранее пожаловались ее родные. Издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что 43-летняя американская звезда живет в грязном доме с собачьими фекалиями.

Ее поклонники также обратили внимание на странные видео с танцами, которые она регулярно публикует в Сети. С каждым разом Бритни Спирс появляется в кадре все более раздетой. Несколько раз она выкладывала обнаженные, но с частично прикрытыми частями тела, фотографии.

«У Бритни Спирс диагностировано биполярное расстройство. Папа принудительно заставлял ее принимать таблетки, к ней были приставлены четыре медицинских работника, но через суд ей восстановили дееспособность. Теперь она препараты не принимает, поэтому у нее маниакальное состояние», — сказал врач.

Напомним, в 2021 году певица вышла из-под опеки своего отца Джейми Спирса. Он заботился о ней с 2008 года, когда у нее случился срыв из-за передачи детей бывшему мужу.

Ранее Бритни Спирс сообщила, что вышла замуж за саму себя.