В Омске вводят сухой закон: 11 сентября станет днем трезвости

Запрет распространяется на все виды алкогольной продукции, включая вино, водку и другие крепкие напитки. Однако есть исключения: в кафе и ресторанах разрешена подача пива, сидра, медовухи и пуаре. Также алкоголь можно будет приобрести у сельхозпроизводителей, если напиток изготовлен ими самостоятельно, а также на борту самолётов и кораблей.