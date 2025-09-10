В Омске вводят сухой закон: 11 сентября станет днем трезвости

11 сентября в Омске и по всей области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Этот день приурочен ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечается ежегодно. Согласно региональному закону, принятому в прошлом году, торговые точки не смогут реализовывать алкогольную продукцию с 10:00 до 22:00.
Запрет распространяется на все виды алкогольной продукции, включая вино, водку и другие крепкие напитки. Однако есть исключения: в кафе и ресторанах разрешена подача пива, сидра, медовухи и пуаре. Также алкоголь можно будет приобрести у сельхозпроизводителей, если напиток изготовлен ими самостоятельно, а также на борту самолётов и кораблей.
День трезвости — это возможность задуматься о здоровом образе жизни. Для многих омичей этот день станет поводом пересмотреть свои привычки и провести время с пользой. Например, можно устроить семейный вечер за настольными играми, посетить спортзал или просто выспаться.
Исторически запрет на продажу алкоголя имеет глубокие корни. В СССР сухой закон был введен в эпоху Михаила Горбачева. Современный запрет на продажу алкоголя в День трезвости можно рассматривать как дань традиции и напоминание о важности осознанного отношения к своему здоровью.