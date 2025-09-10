В Хабаровске устроят фестиваль туризма с гастрономией и концертами

С 19 по 21 сентября в Хабаровске при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» пройдет фестиваль туризма «Дальний Восток — Дикий Восторг!», сообщает пресс-служба регионального правительства края.
Мероприятие сменило формат по сравнению с прошлым форумом «Открой Дальний Восток» и обещает стать заметным событием в культурной и гастрономической жизни региона, — сообщает министерство туризма Хабаровского края.
Организаторы планируют деловую программу с сессиями для профессионалов отрасли, направленную на укрепление туристического потенциала региона. Кроме того, гостей ждут гастрономические мастер-классы и дегустации в рамках программы «ГастроХаб-2025», выступления творческих коллективов края и концерт певца SEVAK. Для детей будут интерактивные площадки, а для всех — фотозоны и ярмарка локальных производителей с дальневосточными деликатесами и сувенирной продукцией.
Ожидается, что фестиваль посетят более 30 тысяч человек. В прошлом году на «ГастроХаб» гости попробовали авторские блюда и напитки от 12 шеф-поваров из разных регионов России — всего было продано более 12 тысяч блюд и 6 тысяч напитков. В этом году организаторы рассчитывают на не меньший интерес со стороны участников и гостей.
Фестиваль способствует продвижению дальневосточной кухни, поддержке местных производителей и популяризации региональных брендов. Ознакомиться с полной программой можно на сайте мероприятия.