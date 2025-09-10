В Хабаровске устроят фестиваль туризма с гастрономией и концертами

Ожидается, что фестиваль посетят более 30 тысяч человек. В прошлом году на «ГастроХаб» гости попробовали авторские блюда и напитки от 12 шеф-поваров из разных регионов России — всего было продано более 12 тысяч блюд и 6 тысяч напитков. В этом году организаторы рассчитывают на не меньший интерес со стороны участников и гостей.