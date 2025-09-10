Россиян предупредили о новых выдумках мошенников в преддверии заседания ЦБ

Ранее сообщалось, что в течение Единого дня голосования (ЕДГ-2025), который пройдет с 12 по 14 сентября, в 81 субъекте РФ прогнозируется увеличение числа попыток хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов отметил, что пик хакерских атак, вероятно, придется на первый день ЕДГ, однако серьезных последствий для системы это вряд ли принесет.