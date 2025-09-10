На Камчатке за сутки зарегистрировали 11 афтершоков

Сейсмологи продолжают фиксировать повторные подземные толчки после мощного землетрясения, произошедшего в конце июля на Камчатке, за последние сутки в крае зарегистрировали 11 афтершоков, сообщило Главное управление МЧС РФ по региону.
Отмечается, что их магнитуда варьировалась от 3,7 до 5,3.
«В населённых пунктах региона подземные толчки ощущались три раза силой до пяти баллов», — уточнило краевое подразделение министерства в своём Telegram-канале.
В сообщении также подчёркивается, что общее количество афтершоков за неделю увеличилось в полтора раза. Также на полуострове фиксируется активность пяти вулканов (Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова). В управлении МЧС призвали не приближаться к этим возвышенностям.
Напомним, 6 сентября у берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 201 км южнее города Северо-Курильска.