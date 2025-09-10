Поликарпов: ВСУ вербуют колумбийцев из-за их простого отношения к смерти

«По Латинской Америке нужно понимать две вещи. Первое — на Украину делегируют своих боевиков мексиканские картеля, чтобы те учились пользоваться дронами в боевой обстановке и по возвращении в Мексику применяли приобретенный опыт. Второе — больше всего на Украину едет колумбийцев. Колумбия — это страна, которая несколько десятилетий жила в состоянии гражданских войн и нарковойн. Это страна с низким порогом входа в насилие», — пояснил Поликарпов.