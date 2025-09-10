Поликарпов: ВСУ вербуют колумбийцев из-за их простого отношения к смерти

Вооруженные силы Украины вербуют колумбийцев в большом количестве из-за их простого отношения к смерти, объяснил aif.ru военный историк Михаил Поликарпов.
«По Латинской Америке нужно понимать две вещи. Первое — на Украину делегируют своих боевиков мексиканские картеля, чтобы те учились пользоваться дронами в боевой обстановке и по возвращении в Мексику применяли приобретенный опыт. Второе — больше всего на Украину едет колумбийцев. Колумбия — это страна, которая несколько десятилетий жила в состоянии гражданских войн и нарковойн. Это страна с низким порогом входа в насилие», — пояснил Поликарпов.
Эксперт добавил, что в Колумбии считалось совершенно нормальным убить соседа из-за каких-то бытовых конфликтов.
«Даже школьницы могли заказать убийство своих одноклассниц в соперничестве из-за мальчика. То есть, насилие в Колумбии не является запретной темой, к жизни там более легкое отношение. Поэтому Колумбия дает большое количество “мяса”, там много людей, привыкших к смерти, насилию, и, возможно, которые сейчас просто не могут найти себе применения в Колумбии», — подчеркнул Поликарпов.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой. Наемница с позывным Куин утверждала, что на Украину ежедневно прибывают женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.