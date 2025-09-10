Эксперты назвали способ защититься от мошенников, которые подделывают голос

Телефонные мошенники совершенствуют свои схемы, теперь они могут подделывать голоса и даже видео. Чтобы не попасться на уловки, эксперт «МегаФона» Семен Речмедин посоветовал договориться с близкими о кодовом слове и нескольких проверочных вопросах, ответы на которые знают только члены семьи.
— Стоит договориться в семье о простом кодовом слове и двух-трех проверочных вопросах, ответы на которые нельзя подсмотреть в открытых переписках или на личных страницах в соцсетях, — цитирует Речмедина РИА Новости.
Он также рекомендовал дублировать любые просьбы о деньгах в семейном чате или личном разговоре.
В случае подозрительного звонка, особенно с незнакомого номера или нового аккаунта, эксперт призвал действовать без спешки, завершить разговор и перезвонить человеку по сохраненному контакту. При звонках, в том числе с видео, следует быть внимательным к мимике и попросить собеседника выполнить заранее оговоренный жест. Если собеседник отказывается от видео или торопит, это явный признак мошенничества.
Ранее стало известно о новой схеме мошенничества для получения доступа к «Госуслугам» — теперь аферисты предлагают своим жертвам обновить данные об образовании. Злоумышленник звонит жертве, представляясь сотрудником вуза, и предлагает внести данные об образовании на портал. Для этого он просит продиктовать код из сообщения от «Госуслуг».