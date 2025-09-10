Эксперты назвали способ защититься от мошенников, которые подделывают голос

В случае подозрительного звонка, особенно с незнакомого номера или нового аккаунта, эксперт призвал действовать без спешки, завершить разговор и перезвонить человеку по сохраненному контакту. При звонках, в том числе с видео, следует быть внимательным к мимике и попросить собеседника выполнить заранее оговоренный жест. Если собеседник отказывается от видео или торопит, это явный признак мошенничества.