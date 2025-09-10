В Госдуме намекнули, когда примут запрет о полном запрете вейпов

Ранее в Госдуме неоднократно обсуждались меры по ограничению продажи электронных сигарет, однако полномасштабный запрет пока не вводился. В случае принятия закона продажа вейпов будет запрещена не только для несовершеннолетних, но и для взрослых граждан. Законодатели не исключают, что перечень запрещенных устройств будет расширяться по мере появления новых аналогов на рынке.