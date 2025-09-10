В Госдуме намекнули, когда примут запрет о полном запрете вейпов

В Госдуме рассчитывают принять законопроект о запрете на продажу вейпов к 2026 году.
В России могут полностью запретить продажу вейпов до конца 2025 года. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По словам депутата, соответствующий законопроект уже готовится и комитет делает все для этого.
«Президент РФ [Владимир Путин] поддержал эту инициативу. Думаю, до нового года все должно решиться. По крайней мере, Комитет Госдумы по охране здоровья будет делать для этого все возможное», — заявил Леонов в разговоре с «Парламентской газетой».
Он подчеркнул, что законопроект должен быть простым и четким: в нем планируется прописать не только перечень запрещенных веществ, но и сами устройства. По мнению депутата, это поможет закрыть лазейки для производителей и продавцов электронных сигарет.
Глава комитета обратил внимание на проблему контрафакта: по его данным, сегодня более 60% вейпов на российском рынке — нелегального происхождения. Леонов считает, что ужесточение законодательства приведет к сокращению объема теневой продукции и сократит доступ детей к этим устройствам. После введения запрета у правоохранительных органов появится больше оснований для борьбы с незаконной торговлей, подчеркнул депутат.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России хотят запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпов.
В контексте обсуждения запрета вейпов в стране журналисты проводили опросы среди горожан в соцсетях. По данным КП-Петербург, 90% респондентов выступают за полное ограничение вейпов.
Ранее в Госдуме неоднократно обсуждались меры по ограничению продажи электронных сигарет, однако полномасштабный запрет пока не вводился. В случае принятия закона продажа вейпов будет запрещена не только для несовершеннолетних, но и для взрослых граждан. Законодатели не исключают, что перечень запрещенных устройств будет расширяться по мере появления новых аналогов на рынке.