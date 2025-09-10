Кавазашвили оценил идею решить конфликт на Украине футбольным турниром

Футбольный турнир, который бывший главный тренер сборной РФ Гус Хиддинк предложил провести для решения конфликта на Украине, не исправит ситуацию. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.
Напомним, ранее Хиддинк предложил Международной федерации футбола (FIFA) организовать турнир с участием России, Украины, США и сборной Европы. Это, по его мнению, поможет урегулировать украинский кризис.
Хиддинк добавил, что победитель турнира не важен, но после него «все должны сложить оружие».
«Политика не признает доброты и ласки, они все злые стяжатели. Ошибочно думать, что Хиддинк всемогущ. Никогда этого не будет при реальной власти на Украине», — сказал он.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что ФИФА обсуждает возможность проведения матча с участием РФ и США.