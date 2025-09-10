Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавазашвили оценил идею решить конфликт на Украине футбольным турниром

Экс-вратарь сборной СССР отметил, что украинская власть не склонна к решению конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Футбольный турнир, который бывший главный тренер сборной РФ Гус Хиддинк предложил провести для решения конфликта на Украине, не исправит ситуацию. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

Напомним, ранее Хиддинк предложил Международной федерации футбола (FIFA) организовать турнир с участием России, Украины, США и сборной Европы. Это, по его мнению, поможет урегулировать украинский кризис.

Хиддинк добавил, что победитель турнира не важен, но после него «все должны сложить оружие».

«Политика не признает доброты и ласки, они все злые стяжатели. Ошибочно думать, что Хиддинк всемогущ. Никогда этого не будет при реальной власти на Украине», — сказал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что ФИФА обсуждает возможность проведения матча с участием РФ и США.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше