Терапевт объяснил взаимосвязь стресса и ожирения

Ранее сообщалось, что сейчас многие люди сталкиваются с постоянным и продолжительным стрессом. Так, даже при правильно организованном питании избыточная жировая масса может не уменьшаться из-за высокого уровня стресса. В подобных случаях в организме повышается концентрация кортизола. Как отмечает диетолог и нутрициолог Зоя Богданова, справиться с этим явлением помогут смех или зевота.