Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт ООН Никулин: большинство опасных вирусов в РФ завезли из Украины

Против РФ ведется перманентная биологическая война, заявил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Большинство опасных микроорганизмов было завезено в Россию с территории Украины, заявил aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Было много завезено особенно с территории Украины. За последние 10 лет было более 300 случаев завоза африканской чумы свиней. И корь, краснуха, бутулизм, бешенство, атипичная пневмония — все это завезено. Даже вирус COVID-19 к нам попал в основном с территории Украины. В той же Мерефе под Харьковом с октября 2019 года как раз проводились испытания этого вируса», — сказал Никулин.

Он добавил, что против РФ ведется перманентная биологическая война.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Россию из недружественных стран могли завезти опасные виды растений, животных и микроорганизмов.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше