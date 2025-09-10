Эксперт ООН Никулин: большинство опасных вирусов в РФ завезли из Украины

Большинство опасных микроорганизмов было завезено в Россию с территории Украины, заявил aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«Было много завезено особенно с территории Украины. За последние 10 лет было более 300 случаев завоза африканской чумы свиней. И корь, краснуха, бутулизм, бешенство, атипичная пневмония — все это завезено. Даже вирус COVID-19 к нам попал в основном с территории Украины. В той же Мерефе под Харьковом с октября 2019 года как раз проводились испытания этого вируса», — сказал Никулин.
Он добавил, что против РФ ведется перманентная биологическая война.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Россию из недружественных стран могли завезти опасные виды растений, животных и микроорганизмов.