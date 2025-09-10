Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Андижан

С 27 октября новосибирцы смогут отправиться в Андижан.
Авиакомпания S7 анонсировала запуск регулярных перелётов в Андижан — главный город Андижанской области Узбекистана. Полёты стартуют в конце октября из Новосибирска и Иркутска.
С 27 октября пассажиры смогут отправиться из Новосибирска в Андижан. Перелёт займёт всего три часа, а самолёты будут отправляться один раз в неделю.
Путешественников будет принимать обновлённый Международный аэропорт Андижана, который недавно завершил масштабную реконструкцию и готов к приёму рейсов из России.