S7 запустит прямые рейсы между Иркутском и узбекским Андижаном

Самолеты будут летать раз в неделю.

Источник: РИА "Новости"

S7 Airlines с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в узбекский город Андижан. Время в пути из столицы Приангарья составит 4 часа 40 минут, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах семейства Airbus A320 и Boeing 737−800.

«Андижан обладает значительным туристическим потенциалом: город известен своими историческими и культурными объектами, такими как архитектурный комплекс Джами и дом-музей Захириддина Мухаммада Бабура», — говорится в сообщении.

Напомним, с 5 сентября «Аэрофлот» запустил прямые рейсы в Нячанг из Иркутска. Самолёт на популярный курорт Вьетнама летает два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.