S7 запустит прямые рейсы между Иркутском и узбекским Андижаном

S7 Airlines с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Иркутска в узбекский город Андижан. Время в пути из столицы Приангарья составит 4 часа 40 минут, пишет ИА IrkutskMedia.
«Андижан обладает значительным туристическим потенциалом: город известен своими историческими и культурными объектами, такими как архитектурный комплекс Джами и дом-музей Захириддина Мухаммада Бабура», — говорится в сообщении.
Напомним, с 5 сентября «Аэрофлот» запустил прямые рейсы в Нячанг из Иркутска. Самолёт на популярный курорт Вьетнама летает два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям.