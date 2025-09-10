Ричмонд
Муслимова: суд США вынес справедливое решение по делу о русофобке украинке

Американский судья оказался в высшей степени справедливым, и это внушает оптимизм, отметила россиянка.

Источник: Аргументы и факты

Россиянка Аделия Муслимова, выигравшая в США у украинки суд о дискриминации по национальному признаку, изначально надеялась, что американский суд будет справедлив. Об этом aif.ru рассказала мама девушки Миясат Муслимова.

Как сообщалось, с русофобией россиянка столкнулась в феврале 2023 года, когда обратилась к услугам грумера в салоне в Чикаго. Девушка пришла постричь свою кошку, но получила отказ от украинки, поскольку она из России. После этого Аделия Муслимова обратилась в суд с иском к салону. Недавно Комиссия по правам человека штата Иллинойс постановил компенсировать Муслимовой 20 тысяч долларов за проявление дискриминации в отношении нее.

«Дочь очень надеялась, что суд будет справедлив, потому что в менталитете американцев неприятие любых форм национализма… Ей, моей дочери, очень важен был этот суд. И я ее поддерживала. Американский судья оказался в высшей степени справедливым в этом случае. И это внушает оптимизм. И пример для всех: не бойтесь отстаивать открыто свои права», — сказала Миясат Муслимова.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил aif.ru, что решение суда в Чикаго вполне может стать прецедентом, потому что американское общество устало от хамства украинцев.