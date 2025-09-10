Муслимова: суд США вынес справедливое решение по делу о русофобке украинке

Как сообщалось, с русофобией россиянка столкнулась в феврале 2023 года, когда обратилась к услугам грумера в салоне в Чикаго. Девушка пришла постричь свою кошку, но получила отказ от украинки, поскольку она из России. После этого Аделия Муслимова обратилась в суд с иском к салону. Недавно Комиссия по правам человека штата Иллинойс постановил компенсировать Муслимовой 20 тысяч долларов за проявление дискриминации в отношении нее.