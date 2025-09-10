Эксперт рассказала, какой маникюр поможет вернуть ногтям силу и блеск

В салонах красоты все чаще предлагают услугу японского маникюра. Эта техника стала популярной благодаря тренду на натуральность и обещает не только красоту, но и здоровье ногтей. Мастер маникюра Анастасия Курбатова рассказала KP.RU, кому подходит такой маникюр.
— Японский маникюр — это действительно эффективная процедура для восстановления и укрепления ногтей. Я рекомендую ее клиентам с тонкими, ломкими или слоящимися ногтями, а также тем, кто хочет сделать паузу в ношении гель-лака и дать ногтям отдохнуть, — рассказала эксперт.
По словам специалиста, процедура отличается безопасностью и мягким воздействием. Для японского маникюра используют натуральные компоненты, благодаря которым ногти становятся крепче и приобретают здоровый блеск. Однако для заметного результата требуется курс из нескольких сеансов.
Курбатова отметила, что эффект от одной процедуры сохраняется около двух недель, но для максимального восстановления лучше пройти курс из пяти сеансов. Она добавила, что японский маникюр противопоказан при грибковых заболеваниях ногтей и воспалениях.