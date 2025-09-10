Ричмонд
США дали Израилю «зеленый свет» на удар по руководству ХАМАС в Катаре

Соединенные Штаты разрешили Израилю провести удар по руководству радикального палестинского движения ХАМАС, расположенному в Катаре. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

По данным издания, американские официальные лица были осведомлены об операции и дали согласие на ее проведение.

Однако телеканал Al Jazeera, ссылаясь на американских военных на Ближнем Востоке, передает другую информацию. По их данным, американская сторона узнала об операции против ХАМАС только после ее завершения и не была проинформирована заранее. Военные также не смогли подтвердить, был ли Белый дом уведомлен о планах Израиля до нанесения ударов.

Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов — в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи представителей движения ХАМАС, на которой обсуждали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.

Позжет премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответные действия против Израиля в случае удара по Дохе.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше