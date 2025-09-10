США дали Израилю «зеленый свет» на удар по руководству ХАМАС в Катаре

Однако телеканал Al Jazeera, ссылаясь на американских военных на Ближнем Востоке, передает другую информацию. По их данным, американская сторона узнала об операции против ХАМАС только после ее завершения и не была проинформирована заранее. Военные также не смогли подтвердить, был ли Белый дом уведомлен о планах Израиля до нанесения ударов.