Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько весил самый крупный новорожденный омич

Количество преждевременных родов за последние пять лет снизилось.

Источник: Om1 Омск

В прошлом году в Омской области родилось 797 детей, вес которых составлял больше 4 килограммов. Масса тела самого крупного ребёнка — 4800 граммов, сообщили порталу Om1 Омск в региональном минздраве.

В ведомстве поделились также статистикой по преждевременным родам. Их количество постепенно падает: с 1066 в 2021 году до 951 в 2022 и 760 в 2023. В прошлом году это число увеличилось до 831 случая, однако за 8 месяцев этого года составило всего 510.

«Ребёнок с самым низким весом, которого удалось выходить, при рождении весил 480 граммов», — рассказали в минздраве.