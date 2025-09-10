Стало известно, сколько весил самый крупный новорожденный омич

В прошлом году в Омской области родилось 797 детей, вес которых составлял больше 4 килограммов. Масса тела самого крупного ребёнка — 4800 граммов, сообщили порталу Om1 Омск в региональном минздраве.
В ведомстве поделились также статистикой по преждевременным родам. Их количество постепенно падает: с 1066 в 2021 году до 951 в 2022 и 760 в 2023. В прошлом году это число увеличилось до 831 случая, однако за 8 месяцев этого года составило всего 510.
«Ребёнок с самым низким весом, которого удалось выходить, при рождении весил 480 граммов», — рассказали в минздраве.