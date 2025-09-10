Ричмонд
Психиатр Шуров сказал, чем для Бритни Спирс обернется отказ от лекарств

Родные американской поп-певицы пожаловались, что она не справляется со «взрослыми» обязанностями.

Источник: Аргументы и факты

Маниакальное состояние американской поп-певицы Бритни Спирс, у которой ранее выявили биполярное расстройство, может дойти до того, что она «перепутает день с ночью», сообщил в разговоре с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.

Напомним, издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что 43-летняя звезда живет в грязном доме с собачьими фекалиями.

Ее поклонники также обратили внимание на странные видео с танцами, которые она регулярно публикует в Сети. В 2021 году Бритни Спирс вышла из-под опеки своего отца, который заботился о ней с 2008 года после нервного срыва из-за передачи детей бывшему мужу.

После выхода из-под опеки она перестала употреблять лекарства от биполярного расстройства.

«Сейчас, судя по всему, она улетела в маниакальный психоз. Ей свойственны перевозбуждение, разрыв с реальностью. Может окончательно перепутать день с ночью», — сообщил эксперт.

Шуров поделился справочной информацией, согласно которой признаками маниакального состояния, как у Бритни Спирс, являются повышенная говорливость, сниженная потребность во сне, эпизоды безрассудного поведения, фамильярность, повышение сексуальной энергии.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс госпитализировали после драки с бойфрендом.