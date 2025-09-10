Психиатр Шуров сказал, чем для Бритни Спирс обернется отказ от лекарств

Ее поклонники также обратили внимание на странные видео с танцами, которые она регулярно публикует в Сети. В 2021 году Бритни Спирс вышла из-под опеки своего отца, который заботился о ней с 2008 года после нервного срыва из-за передачи детей бывшему мужу.