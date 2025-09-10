«Ищи меня в клубе»: Объявленный в розыск на Украине Тимати ответил СБУ строчкой из своей песни

Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против Тимура Юнусова. В частности, СБУ считает неприемлемым, что Тимати трижды выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Также ему вменяют предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.