«Ищи меня в клубе»: Объявленный в розыск на Украине Тимати ответил СБУ строчкой из своей песни

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) иронично ответил в социальных сетях на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец посоветовал искать его в клубе, процитировав одну из собственных песен.
«СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», — такой пост рэпер разместил в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против Тимура Юнусова. В частности, СБУ считает неприемлемым, что Тимати трижды выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Также ему вменяют предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.
Сообщалось, что исполнитель числится и в другом украинском списке нежелательных лиц. Его внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец».
Напомним, Служба безопасности Украины также объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий.