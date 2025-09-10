Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ищи меня в клубе»: Объявленный в розыск на Украине Тимати ответил СБУ строчкой из своей песни

Объявленный в розыск СБУ рэпер Тимати посоветовал искать его в клубе.

Источник: Комсомольская правда

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) иронично ответил в социальных сетях на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец посоветовал искать его в клубе, процитировав одну из собственных песен.

«СБУ: Мы разыскиваем Тимати? Тимати: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», — такой пост рэпер разместил в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против Тимура Юнусова. В частности, СБУ считает неприемлемым, что Тимати трижды выступал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Также ему вменяют предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

Сообщалось, что исполнитель числится и в другом украинском списке нежелательных лиц. Его внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец».

Напомним, Служба безопасности Украины также объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий.