Дмитрий Демешин вручил награду художнику Геннадию Павлишину

Сегодня губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин навестил Почетного гражданина города и края, Народного художника РСФСР Геннадия Павлишина, и вручил ему Почётный знак правительства края «За заслуги» имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Мастер флорентийской живописной мозаики и книжной иллюстрации недавно отметил 87-летие, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Геннадий Павлишин — выдающийся художник с мировым именем, чьё творчество стало символом культурного богатства Дальнего Востока. В его особом стиле соединены этнографические знания народов Приамурья, виртуозный рисунок и оригинальная композиция. Среди работ мастера — знаменитые иллюстрации к книге «Амурские сказки» и мозаичное панно «Поэма о Приамурье». За годы творческой деятельности Павлишин оформил более 100 книг, изданных в России и других странах.
Губернатор отметил неоценимый вклад художника в развитие культуры региона, поблагодарил за активную творческую, просветительскую, исследовательскую и благотворительную деятельность. «Ваше творчество, неразрывно связанное с историей нашей земли, отражает её дух и красоту, объединяет людей и пробуждает в них гордость за родной край», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Геннадий Павлишин удостоен множества наград, включая Государственную премию имени Крупской, орден Дружбы народов, Орден Андрея Рублева, а также международные премии. Его имя присвоено ежегодной премии для молодых художников и искусствоведов Хабаровского края.