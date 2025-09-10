Дмитрий Демешин вручил награду художнику Геннадию Павлишину

Геннадий Павлишин — выдающийся художник с мировым именем, чьё творчество стало символом культурного богатства Дальнего Востока. В его особом стиле соединены этнографические знания народов Приамурья, виртуозный рисунок и оригинальная композиция. Среди работ мастера — знаменитые иллюстрации к книге «Амурские сказки» и мозаичное панно «Поэма о Приамурье». За годы творческой деятельности Павлишин оформил более 100 книг, изданных в России и других странах.