Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 дворов благоустроили в Красноярском крае в 2025 году

В Красноярском крае благоустроили более 100 дворов, из них более 70 обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Остальные придомовые территории отремонтированы за счёт краевого бюджета.

Ремонт дворов выполняется по инициативе жителей и на условиях софинансирования собственниками от 2% до 20% стоимости, — добавили в пресс-службе краевого министерства строительства.

На федеральные средства, выделенные по нацпроекту, благоустроили придомовые территории в Ачинске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Дудинке, Енисейске, Железногорске, Заозёрном, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, Ужуре, Шарыпове, а также посёлках Берёзовка, Емельяново, Кедровый и Солнечный.

По краевой поддержке дворы обновили в посёлках Бархатово, Большая Ирба, Верхнепашино, Городок, Каратузское, Кожаны, Краснокаменск, Краснотуранск, Новая Солянка, Приморск, Саянский, Северо-Енисейский, Филимоново и городе Игарка.

В ведомстве добавили, что один из самых дорогостоящих ремонтов был выполнен во дворе дома на проспекте Комсомольском в Красноярске — более 10 млн рублей. Минимальная сумма, на которую в этом году отремонтировали двор, составила 1,2 млн рублей. На эту сумму были проведены работы в селе Каратузское.