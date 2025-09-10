Более 100 дворов благоустроили в Красноярском крае в 2025 году

В ведомстве добавили, что один из самых дорогостоящих ремонтов был выполнен во дворе дома на проспекте Комсомольском в Красноярске — более 10 млн рублей. Минимальная сумма, на которую в этом году отремонтировали двор, составила 1,2 млн рублей. На эту сумму были проведены работы в селе Каратузское.