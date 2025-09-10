Более 100 дворов благоустроили в Красноярском крае в 2025 году

Остальные придомовые территории отремонтированы за счёт краевого бюджета.
Ремонт дворов выполняется по инициативе жителей и на условиях софинансирования собственниками от 2% до 20% стоимости, — добавили в пресс-службе краевого министерства строительства.
На федеральные средства, выделенные по нацпроекту, благоустроили придомовые территории в Ачинске, Боготоле, Бородино, Дивногорске, Дудинке, Енисейске, Железногорске, Заозёрном, Зеленогорске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске, Назарово, Ужуре, Шарыпове, а также посёлках Берёзовка, Емельяново, Кедровый и Солнечный.
По краевой поддержке дворы обновили в посёлках Бархатово, Большая Ирба, Верхнепашино, Городок, Каратузское, Кожаны, Краснокаменск, Краснотуранск, Новая Солянка, Приморск, Саянский, Северо-Енисейский, Филимоново и городе Игарка.
В ведомстве добавили, что один из самых дорогостоящих ремонтов был выполнен во дворе дома на проспекте Комсомольском в Красноярске — более 10 млн рублей. Минимальная сумма, на которую в этом году отремонтировали двор, составила 1,2 млн рублей. На эту сумму были проведены работы в селе Каратузское.