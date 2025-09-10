Ричмонд
Врач назвала необходимое количество овощей и фруктов в рационе осенью

Терапевт Якимова заявила, что следует ежедневно съедать три порции овощей и две порции фруктов.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 400 граммов овощей и фруктов необходимо включать каждый день в рацион питания в осенний период, заявила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.

«Осенью рекомендовано съедать не менее 400−500 граммов овощей и фруктов в день, оптимально — три порции овощей и две порции фруктов», — сказала медик, слова которой приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что это особенно важно для детей, которым необходимо формировать правильные пищевые привычки и укреплять иммунитет. Якимова уточнила, что через овощи и фрукты организм получает витамины и клетчатку.

«Главное правило для родителей — пусть на тарелке ребёнка будет овощ или фрукт к каждому приёму пищи», — добавила врач.

Напомним, ранее телеканал Fox News сообщил об исследовании, авторы которого пришли к выводу, что некоторые пищевые добавки вызывают преждевременную смерть. Подчёркивалось, что наибольший риск связан с употреблением в пищу продуктов глубокой переработки.