Цены на колбасу и сосиски в Омской области бьют рекорды по Сибири

За неделю с 25 августа по 1 сентября стоимость сосисок и сарделек в Омской области увеличилась на 14,83 рубля за килограмм, достигнув отметки в 508,26 рублей. При этом омичи платят за этот продукт на 15,47 рублей больше, чем в среднем по Сибири. Такие данные приводит ресурс Минфина «Ай Мониторинг».
Так, с начала года сосиски в Омской области подорожали на 40,75 рублей. Не менее впечатляющий рост наблюдается и в сегменте полукопченой колбасы. За тот же период она подорожала на 11,41 рубля, и теперь килограмм стоит 631,31 рубль. С января ее цена выросла почти на 50 рублей (+46,57 рублей).
Классическая вареная колбаса также не стала исключением. За неделю ее стоимость увеличилась на 5,13 рубля, достигнув 540,66 рублей за килограмм. В годовом выражении этот продукт стал дороже почти на 47 рублей (+46,96 рублей), превышая среднерегиональные цены.
Ранее мы писали, что власти региона помогут китайским инвесторам найти площадки для бизнеса в Омске.