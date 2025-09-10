Цены на колбасу и сосиски в Омской области бьют рекорды по Сибири

Так, с начала года сосиски в Омской области подорожали на 40,75 рублей. Не менее впечатляющий рост наблюдается и в сегменте полукопченой колбасы. За тот же период она подорожала на 11,41 рубля, и теперь килограмм стоит 631,31 рубль. С января ее цена выросла почти на 50 рублей (+46,57 рублей).