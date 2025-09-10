Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямое авиасообщение между Москвой и Уханем возобновили

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем, административным центром провинции Хубэй. Об этом стало известно в среду, 10 сентября.

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем, административным центром провинции Хубэй. Об этом стало известно в среду, 10 сентября.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по воскресеньям и вторникам — на самолетах Airbus A350−900. Время полета в Ухань составит около 8 часов 15 минут, а в обратном направлении — 9 часов 5 минут.

Авиамаршрут, который был приостановлен в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19, возобновил свою работу. Это событие совпадает с введением с 15 сентября безвизового режима для граждан России, позволяющего находиться в Китае до 30 суток с целью бизнеса, туризма или посещения близких, передает ТАСС.

До этого российский президент Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая назвал очень значимым решение о безвизовом режиме с Китаем и поблагодарил руководство страны.

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Режим будет доступен россиянам, приезжающим в Китай в деловых, туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также для транзита.