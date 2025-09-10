Четыре новые выделенные полосы организовали в Подмосковье

«Один автобус перевозит до 80 пассажиров, поэтому организация выделенных полос значительно улучшает транспортную доступность: время проезда сокращается на пять — 10 минут, а на некоторых участках до 15 минут и больше. В этом году мы организовали порядка 4 км новых выделенных полос, что позволило сократить время в пути свыше 78 тыс. пассажиров, которые пользуются 52 маршрутами в Красногорске, Домодедово и Истре», — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Марата Сибатулина.