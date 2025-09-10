Четыре новые выделенные полосы организовали в Подмосковье

«Один автобус перевозит до 80 пассажиров, поэтому организация выделенных полос значительно улучшает транспортную доступность: время проезда сокращается на пять — 10 минут, а на некоторых участках до 15 минут и больше. В этом году мы организовали порядка 4 км новых выделенных полос, что позволило сократить время в пути свыше 78 тыс. пассажиров, которые пользуются 52 маршрутами в Красногорске, Домодедово и Истре», — приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Марата Сибатулина.
Уточняется, что новые выделенные полосы появились в городском округе Красногорск на Пятницком и Волоколамском шоссе. Так, их планируют продлить и интегрировать с выделенками Москвы.
Еще выделенные полосы организовали в Домодедово на ул. Донбасская: полосу в сторону переезда отдали под автобусы (теперь они едут без задержек), личный транспорт едет по ул. Железнодорожная.
Кроме того, выделенная полоса появилась в Истре на ул. Ленина. Здесь продлили выделенку до поворота на автостанцию.
В ведомстве добавили, что проезд личного транспорта и такси по новым выделенным полосам запрещен.