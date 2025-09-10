В Польше внезапно закрыли аэропорты: что случилось

Польский аэропорт «Жешув-Ясёнка» прекратил работу по причине «незапланированной военной активности». Соответствующее извещение для летного состава было опубликовано в системе NOTAM. Позднее было также закрыто воздушное пространство над аэропортом «Люблин».
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в социальной сети X, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные самолеты. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.
Командование подчеркнуло, что меры направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне потенциальных угроз. Силы и средства, подчиненные командованию, остаются в полной готовности к немедленному реагированию на любые изменения обстановки.
Прежде на международной выставке MSPO 2025 в польском городе Кельце представили необычный беспилотный аппарат под названием KACZKA. Плавающий дрон, напоминающий криво склеенное чучело лебедя, вызывает больше стыда, чем страха.