День меда пройдет 11 и 12 сентября во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию пчеловодства края, мероприятие развернется на центральной площади города в рамках ежегодной выставки «Приморские продукты питания». Гости смогут продегустировать и приобрести натуральную продукцию, понаблюдать за пчелами в специальном демонстрационном улике.