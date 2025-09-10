День меда пройдет 11 и 12 сентября во Владивостоке

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию пчеловодства края, мероприятие развернется на центральной площади города в рамках ежегодной выставки «Приморские продукты питания». Гости смогут продегустировать и приобрести натуральную продукцию, понаблюдать за пчелами в специальном демонстрационном улике.
«Ведущие пчеловоды края привезут около 1,5 тонны экологически чистого липового и осеннего таежного меда. Также гости смогут попробовать натуральный таежный чай, медовый лимонад, мед в сотах, оригинальные медовые продукты с ягодами и орехами», — добавили в ведомстве.