Эксперт Никулин объяснил опасность завоза растений из недружественных стран

«Появление микрофлоры, нехарактерной для нашей местности, может быть опасным. Но, это обратная сторона глобализации. Изменения климата также влияет. У нас, например, появились тропические комары, которые раньше были только в Южной Америке. Вирус Зика, который был раньше только в тропических лесах, выявляли в Крыму и некоторых других регионах», — сказал Никулин.