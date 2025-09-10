Эксперт Никулин объяснил опасность завоза растений из недружественных стран

Завоз растений, животных и микроорганизмов из недружественных стран в РФ может нести в себе ряд опасностей, сказал aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Россию из недружественных стран могли завезти опасные виды растений, животных и микроорганизмов.
«Появление микрофлоры, нехарактерной для нашей местности, может быть опасным. Но, это обратная сторона глобализации. Изменения климата также влияет. У нас, например, появились тропические комары, которые раньше были только в Южной Америке. Вирус Зика, который был раньше только в тропических лесах, выявляли в Крыму и некоторых других регионах», — сказал Никулин.
Появление нехарактерных для для ареала животных или растений чревато сокращением численности или исчезновением местных видов, нарушением экологических процессов, также может возникнуть угроза здоровью человека.