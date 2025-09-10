Защитили Сочи: ВСУ просчитались с атаками по мирным городам РФ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, откуда ВСУ запускают беспилотники на Сочи и Донецк. Накануне на эти города были совершены очередные атаки, особенно масштабная — на столицу ДНР. Военный эксперт также объяснил, с чем связана активизация ударов противника по гражданским объектам в эти дни.
Откуда ВСУ запускают беспилотники на Сочи.
Как сообщалось, в результате атаки киевского режима по Сочи, в Адлерском районе курортного города погиб мужчина. Осколки БПЛА попали в автомобиль, за рулём которого он находился. Также повреждения получили несколько частных домов.
«Думаю, беспилотники ВСУ по Сочи запускают с Черного моря, из района, скажем так, оккупированной территории, ну или которая под контролем врага находится. Это может быть Николаев, к примеру, или часть Херсонской области, чтобы поближе к цели взлетать», — сказал Дандыкин.
По словам военного эксперта, в основном дроны сбиваются над морем, но некоторые все же просачиваются.
«В основном БПЛА противника сбивают над морем, но кое-какие просачиваются. Часть беспилотников ВСУ из указанных районов также запускают на Крым и Севастополь», — отметил Дандыкин.
Откуда ВСУ запускают беспилотники на Донецк.
Как сообщалось, 8 сентября в результате массированной комбинированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА по Макеевке и Донецку в ДНР два человека погибли и 16 были ранены. Кроме того, повреждения получили 18 жилых домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе школы и детский сад.
«По Донецку беспилотниками ВСУ бьют с оккупированных территорий ДНР: это район Славянска, Краматорска. Для этого ведь не нужны аэродромы… И артиллерией противник уже не достает до столицы республики, только, наверное, HIMARS по дальности может еще достать. А у беспилотников возможностей гораздо больше», — сказал Дандыкин.
При этом военный эксперт акцентировал, что Славянск и Краматорск находятся под плотным огнем ВС РФ.
«Наши беспилотники тоже работают по военным объектам противника этих городов, применяются также “Торнадо” и “Смерч”», — отметил Дандыкин.
ВСУ ударили по Донецку 8 сентября неспроста.
ВСУ неспроста совершили массированную атаку на города ДНР 8 сентября, уверен военный эксперт.
Он напомнил об анонсированной Киевом заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн».
«Основная причина массированного удара по городам ДНР, думаю, связана с заседанием “Рамштайн” в Лондоне, где киевский режим 9 сентября должен быть участвовать “с протянутой шапкой”, выпрашивая оружие», — сказал Дандыкин.
То есть ударом по Донецку, пояснил он, Киев пытается продемонстрировать, что ВСУ проявляют себя в конфликте и якобы имеют успехи.
«Мол, мы стараемся, а вы нам не помогаете. А на самом деле убивают простых людей», — поделился военный эксперт.
Кроме того, не исключил Дандыкин, ВСУ могли организовать более массированную атаку на ДНР 8 сентября, так как в этот день празднуется День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.
«Противник мог приурочить удары к этому празднику. Киевский режим любит различные даты, мистику всякую. Поэтому это вполне возможно», — допустил Дандыкин.
Ответом на такие действия противника, считает он, должны быть мощные атаки ВС РФ на военные объекты ВСУ.
«Собственно, такие атаки и совершаются регулярно, действенно. Всё идет к тому, что, судя по всему, уже начинаем наносить удары по мостам и энергетике киевского режима», — подытожил Дандыкин.