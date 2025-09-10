В Хабаровске заложили первый камень в основание нового храма

В Хабаровске состоялось закладка первого камня в основание будущего храма в честь всех святых Церкви Русской. Чин освящения провёл митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.
Губернатор края Дмитрий Демешин отметил значимость этого события: «Храм станет духовным памятником героизму, самоотверженности и любви к Отечеству».
По словам главы региона, новый храмовый комплекс возведут в Краснофлотском районе, рядом с храмом-памятником воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковь будет выполнена в традициях древнерусской архитектуры второй половины XII века и станет заметным символом для всех въезжающих в город по Амурскому мосту.
«Здесь будет звучать молитва о павших воинах — тех, кто защищал Россию в годы войн и конфликтов, кто не пожалел своей жизни ради будущего нашей страны и наших детей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Начало строительных работ запланировано на весну следующего года, сообщается в телеграм-канале Демешин.