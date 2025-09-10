В Хабаровске заложили первый камень в основание нового храма

По словам главы региона, новый храмовый комплекс возведут в Краснофлотском районе, рядом с храмом-памятником воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковь будет выполнена в традициях древнерусской архитектуры второй половины XII века и станет заметным символом для всех въезжающих в город по Амурскому мосту.