Губернатор Приангарья во время визита в Усть-Кут посетил промплощадку нового завода полимеров

Иркутский завод полимеров в Усть-Куте является якорным предприятием для создания газохимического комплекса, значимого не только для региона, но и для всей страны, — отметил Игорь Кобзев. — Это позволит наладить глубокую переработку сырья на территории района и перейти к несырьевому неэнергетическому экспорту. Наращивать это направление — именно такую задачу поставил Президент РФ. Конечно, это открывает большие перспективы для развития Усть-Кутского района. На прошлой неделе был одобрен мастер-план социально-экономического развития этой территории, которая, кстати, является опорной для региона. Со своей стороны, Правительство региона оказывает проекту поддержку в решении организационных, кадровых и инфраструктурных вопросов.