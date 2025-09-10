Ричмонд
Губернатор Приангарья во время визита в Усть-Кут посетил промплощадку нового завода полимеров

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усть-Кут посетил промышленную площадку нового завода полимеров. Проект реализует Иркутская нефтяная компания. На промплощадке губернатор и представители регионального кабинета министров ознакомились с новым производством. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство Приангарья.

Источник: Правительство Иркутской области

Иркутский завод полимеров — первое подобное предприятие в Восточной Сибири, которое обеспечено собственным сырьем. Проектная мощность завода — 650 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. К настоящему времени на предприятии идут работы по выходу на проектную мощность. Первые гранулы полиэтилена здесь получили еще в декабре прошлого года из привозного сырья.

Иркутский завод полимеров в Усть-Куте является якорным предприятием для создания газохимического комплекса, значимого не только для региона, но и для всей страны, — отметил Игорь Кобзев. — Это позволит наладить глубокую переработку сырья на территории района и перейти к несырьевому неэнергетическому экспорту. Наращивать это направление — именно такую задачу поставил Президент РФ. Конечно, это открывает большие перспективы для развития Усть-Кутского района. На прошлой неделе был одобрен мастер-план социально-экономического развития этой территории, которая, кстати, является опорной для региона. Со своей стороны, Правительство региона оказывает проекту поддержку в решении организационных, кадровых и инфраструктурных вопросов.

Губернатор подчеркнул, что запуск в эксплуатацию нового завода откроет новые возможности для создания на территории района и Иркутской области в целом по созданию крупных, средних и малых производств, ориентированных на выпуск полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью.

С запуском завода будет создано 1,9 тысячи новых рабочих мест. По словам губернатора, приоритет должен отдаваться подготовке местных профессиональных кадров.

Для сотрудников и их семей ИНК ведет строительство микрорайона. Правительство Приангарья оказало поддержку в вопросах создания коммунальной инфраструктуры. Возведены два дома на шесть блок-секций почти на 190 квартир, ведутся работы по внутренней отделке. Предусмотрено также строительство детского сада, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра.