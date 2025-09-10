Ричмонд
В России хотят показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина

Джуд Лоу сыграл Владимира Путина в «Кремлевском волшебнике», фильм планируют показать в российских кинотеатрах.

Источник: Комсомольская правда

Художественный фильм «Кремлевский волшебник», в котором актер Джуд Лоу исполнил роль российского лидера Владимира Путина, могут показать в России. По данным агентства РИА Новости, к премьере картины готовятся несколько кинотеатров, однако точная дата выхода в прокат не уточняется.

Картина была снята по мотивам одноименной книги Джулиано да Эмполи. Режиссером и сценаристом экранизации выступил французский кинематографист Оливье Ассайас, известный по работам «Ирма Веп» и «Персональный покупатель».

Действие фильма разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о политтехнологе Вадиме Баранове, которого сыграл Пол Дано, ставшем советником будущего президента России. В картине также приняли участие актеры Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о фильме «Кремлевский волшебник», заметив, что сотрудники администрации президента РФ пока не посмотрели его.

