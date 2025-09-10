Историк Поликарпов: в странах НАТО закончились желающие воевать за ВСУ

Вооруженные силы Украины стали привлекать наемников из Латинской Америки, так как из стран НАТО желающие практически закончились. Об этом aif.ru заявил военный историк Михаил Поликарпов.
«На самом первом этапе СВО большинство наемников, судя по погибшим, были из Польши и Грузии. Но, видимо, ресурс закончился. Количество желающих возвращаться в гробах в Грузии и Польше очень маленькое. Наемники из других стран присутствуют, но в небольших количествах, то есть о массовости желающих из европейских стран речи нет», — сказал Поликарпов.
Он отметил, что в 2024 в зоне СВО погибли четыре итальянца, а в текущем — 14.
«Это очень много. И поэтому среди итальянской тусовки наемников и добровольцев наблюдается пессимизм по поводу того, на Украину не нужно ехать», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.