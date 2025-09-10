Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историк Поликарпов: в странах НАТО закончились желающие воевать за ВСУ

Итальянские наемники призывают не ехать на Украину, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины стали привлекать наемников из Латинской Америки, так как из стран НАТО желающие практически закончились. Об этом aif.ru заявил военный историк Михаил Поликарпов.

«На самом первом этапе СВО большинство наемников, судя по погибшим, были из Польши и Грузии. Но, видимо, ресурс закончился. Количество желающих возвращаться в гробах в Грузии и Польше очень маленькое. Наемники из других стран присутствуют, но в небольших количествах, то есть о массовости желающих из европейских стран речи нет», — сказал Поликарпов.

Он отметил, что в 2024 в зоне СВО погибли четыре итальянца, а в текущем — 14.

«Это очень много. И поэтому среди итальянской тусовки наемников и добровольцев наблюдается пессимизм по поводу того, на Украину не нужно ехать», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше