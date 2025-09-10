Ричмонд
«Любил своих детей, старался их баловать»: вдали от дома и родных с мужчиной случилась страшная беда

В Башкирии похоронили мобилизованного на СВО мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В селе Тирлян в Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Александром Роньжиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Сергеевич родился в 1979 году в Тирляне. После школы трудился в местном леспромхозе. Служил в морской пехоте, после армии Александр работал на Белорецком металлургическом комбинате.

В октябре 2022 года мужчину вновь призвали в ряды российских Вооруженных Сил в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он служил мотострелковом взводе. Десять дней назад, 31 августа, его не стало.

— Александр Сергеевич был добрым, трудолюбивым, отзывчивым. При первой просьбе о помощи он всегда откликался, никого не бросал в трудную минуту. Очень любил своих детей, старался их баловать, — рассказали в администрация Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.