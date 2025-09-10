Дожди ожидаются в среду в большинстве регионов Казахстана

«Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре республики — сильный дождь, град, шквал. На западе, юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы», — говорится в сообщении.
На севере, востоке области Жетісу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на востоке Костанайской, востоке области Ұлытау ожидается высокая пожарная опасность.
«В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетісу, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Ұлытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +14+16.
В Алматы переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, временами порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17, днем +27+29.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16, днем +30+32.
В Акмолинской области гроза. Днем +12+17, ночью +8+13.
В области Улытау утром и днем на севере, востоке и в центре гроза. Днем +18+23, ночью +10+15.
В Карагандинской области утром и днем на западе и севере гроза. Днем +19+24, ночью +8+13.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +18+23, ночью +5+10.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +12+17.
В Мангистауской области днем на западе, северо-востоке и в центре гроза. Днем +25+30, ночью +15+20.
В Актюбинской области ночью на востоке дождь. Днем +19+24, ночью +5+10.
В Костанайской области гроза. Днем +10+15, ночью +5+10.
В Северо-Казахстанской области тоже гроза. Днем +12+17, ночью +7+12.
В Павлодарской области ночью на западе, днем на западе, севере и юге гроза. Днем +18+23, ночью +7+12.
В области Абай без осадков. Днем +17+22, ночью +5+10.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке дождь. Днем +17+22, ночью +8+13.
В Кызылординской области без области без осадков. Днем +26+31, ночью +10+15.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +28+33, ночью +13+18.
В Жамбылской области в горах кратковременная гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
В Алматинской области в горах на юге гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
В области Жетысу днем в горах небольшая гроза. Днем +25+30, ночью +12+17.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.