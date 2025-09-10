Дожди ожидаются в среду в большинстве регионов Казахстана

«Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре республики — сильный дождь, град, шквал. На западе, юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы», — говорится в сообщении.