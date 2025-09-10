Депутаты думы Иркутска работают над благоустройством своих округов

При участии заместителя председателя думы Иркутска, депутата по избирательному округу № 12 Александра Друзенко состоялось совещание в комитете по социальной политике администрации города. На нем совместно с заместителем мэра города Татьяной Эдельман, представителями МКУ «Управление капитального строительства Иркутска», департамента образования и руководством школы № 27 обсудили вопрос выноса тепловых сетей с территории стадиона образовательного учреждения и возможного благоустройства объекта. По итогам встречи составлен план действий.
«На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством наличие теплосети, проходящей через стадион, препятствует его дальнейшему благоустройству. Чтобы превратить стадион в достойный многофункциональный спортивный объект, необходимо вынести сети с учетом охранных зон. Были рассмотрены различные варианты переноса, в том числе переподключения жилого дома № 2а по ул. Лыткина, который также снабжается от этой линии», — пояснил народный избранник.
В избирательном округе № 14 депутата Алексея Вепрева завершается очередной этап работ на спортивном корте около дома № 26 на проспекте Маршала Жукова. Год назад там заменили борта, установили дополнительную защитную сетку и систему видеонаблюдения.
«В этом году на корте укладываем искусственный газон высотой шесть миллиметров, который полностью отвечает всем современным требованиям. Это решение кардинально меняет возможности для отдыха и спорта. Теперь наши ребятишки могут не только играть в хоккей зимой, но и круглый год заниматься футболом и другими игровыми видами спорта — не на асфальте, а на безопасном, подготовленном поле. Важное преимущество: зимой это покрытие не нужно демонтировать. Площадка просто заливается водой и превращается в каток. Также по просьбе жителей рядом установили спортивные уличные тренажеры для силовых занятий на свежем воздухе», — рассказал депутат.
По обращению жителей избирательного округа № 18 к депутату Алексею Кудрявцеву обновлен двор у домов на ул. Советская, 73, 73а, ул. Красноярская, 22. В нем заменены бордюрный камень и дорожное полотно, проведена обрезка деревьев.
Алексей Кудрявцев отметил, что дорогу до детского сада № 44 заасфальтировали, поскольку родители используют её дважды в день — утром и вечером — чтобы подвозить своих детей.