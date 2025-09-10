Депутаты думы Иркутска работают над благоустройством своих округов

«В этом году на корте укладываем искусственный газон высотой шесть миллиметров, который полностью отвечает всем современным требованиям. Это решение кардинально меняет возможности для отдыха и спорта. Теперь наши ребятишки могут не только играть в хоккей зимой, но и круглый год заниматься футболом и другими игровыми видами спорта — не на асфальте, а на безопасном, подготовленном поле. Важное преимущество: зимой это покрытие не нужно демонтировать. Площадка просто заливается водой и превращается в каток. Также по просьбе жителей рядом установили спортивные уличные тренажеры для силовых занятий на свежем воздухе», — рассказал депутат.