В Омске впервые за год не зарегистрировано рождение тройни

Статистика предыдущих лет в Омской области показывает снижение рождений двойняшек и тройняшек: в 2021 году, который считается рекордным по количеству многоплодных родов, родились 172 двойни и 4 тройни. В 2022 году было зафиксировано 159 двоен и одна тройня, в 2023 году — 162 двойни и одна тройня, а в 2024 году — 144 двойни и снова одна тройня. Если спрогнозировать данные за текущий год на основе первых восьми месяцев, то к концу 2025 года может родиться около 148 двоен. Это немного ниже средних значений последних лет, но все равно превышает минимальные показатели.