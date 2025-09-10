Дрессировали поколениями: Life.ru выяснил, почему осенью обостряется тревожность

Как ни странно, осенью обостряется тревожность — и в этом во многом виновата школа. Многие из нас с детства привыкли к определённому ритму жизни, который задаёт учебный год. Рефлексы, вырабатываемые в течение многих лет и передающиеся из поколения в поколение, играют свою роль. Мы словно запрограммированы на то, что с приходом осени начинается период напряжённой работы, ответственности и ограничений. Но, конечно, не только школа влияет на наше состояние.