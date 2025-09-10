Рассказываем, какой силы было землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025

Землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025 года произошло в Баргузинском районе. Подземные толчки силой четыре балла были зафиксированы в 7:37 по местному времени, эпицентр находился в районе села Суво. Об этом КП-Иркутск сообщили в единой геофизической службе.
Благо, стихийное явление не вызвало разрушений. Максимум, могли затрястись стеллажи, полки с книгами. Сейчас все объекты работают в штатном режиме.
Это уже второе сейсмическое событие в регионе за последние дни: 6 сентября землетрясение было зарегистрировано в Каларском районе Забайкальского края около 11:14 утра.
