Рассказываем, какой силы было землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025

Землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025 года произошло в Баргузинском районе. Подземные толчки силой четыре балла были зафиксированы в 7:37 по местному времени, эпицентр находился в районе села Суво. Об этом КП-Иркутск сообщили в единой геофизической службе.