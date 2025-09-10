Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, какой силы было землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025

Землетрясение силой четыре балла произошло в Бурятии 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025 года произошло в Баргузинском районе. Подземные толчки силой четыре балла были зафиксированы в 7:37 по местному времени, эпицентр находился в районе села Суво. Об этом КП-Иркутск сообщили в единой геофизической службе.

Землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025.

Благо, стихийное явление не вызвало разрушений. Максимум, могли затрястись стеллажи, полки с книгами. Сейчас все объекты работают в штатном режиме.

Это уже второе сейсмическое событие в регионе за последние дни: 6 сентября землетрясение было зарегистрировано в Каларском районе Забайкальского края около 11:14 утра.

Вот какой силы было землетрясение в Бурятии 10 сентября 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе усилили меры безопасности из-за нашествия медведей.