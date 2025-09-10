Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ

Экипаж вертолёта Ми-28НМ успешно уничтожил живую силу и бронетехнику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны России.
В ходе операции авиационная группа нанесла удар авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. После поражения вражеских объектов экипаж выполнил маневр по уклонению от ракетного обстрела и выпустил тепловые ловушки для защиты.
Затем вертолёт вернулся на базу вылета без осложнений, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль около 3 км административной границы ЛНР.