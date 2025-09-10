Ричмонд
В Уфе снесут воздухоопорный ФОК и построят новый

Власти Уфы заключили контракт на реконструкцию надувного физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Инорс на улице Ферина. Стоимость работ составит 295,8 миллиона рублей, которые выделит городской бюджет. Такие данные размещены на сайте госзакупок.

Источник: Башинформ

По условиям контракта, подрядчик должен снести старое воздухоопорное здание ФОКа и построить на его месте новое. В новом объекте разместятся универсальный спортзал, зал для борьбы, тренажерный зал, зал настольного тенниса и вспомогательные помещения. Работы должны быть завершены до ноября 2026 года.

Решение по ФОКу в Инорсе приняли сами уфимцы. Во время пресс-конференции глава администрации города попросил журналистов запустить в соцсетях опрос: что обновить в первую очередь — ФОК в Инорсе или парк имени Гастелло?

«Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Спасибо средствам массовой информации, кто разместил опрос в своих социальных сетях. С небольшим перевесом победил ФОК. В ближайшее время приступим к его реализации», — пообещал Ратмир Мавлиев.