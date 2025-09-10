Система теплоснабжения Донецка заполнена на 40 процентов, заявил Чертков

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Сложности с водоснабжением не отразятся на обеспечении теплоснабжением для жителей Донецка, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
Ранее Чертков сообщал о том, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.
«Сейчас система заполнена на 35−40 процентов уже. Мы постепенно заполняем. На людях это не отражается, потому что мы, в том числе, подвозим воду на котельные для того, чтобы заполнить систему. Вопрос не в том, что мы запустим тепло, то есть мы его запустим, это 100 процентов, и как только позволит температура, мы сразу запускаем все котельные», — заявил Чертков.
В настоящий момент ведётся подготовка всей системы трубопроводов, из которых уже заменено 33 километра. К отопительному сезону планируется подготовить около тысячи котельных, сказал он.
Чертков также отметил, что тепло в больницах и детских садах будет запущено в первую очередь.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что в новом учебном году в республике очно будут работать 530 школ и 478 детсадов.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.