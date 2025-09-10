Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система теплоснабжения Донецка заполнена на 40 процентов, заявил Чертков

Чертков заявил, что проблемы с водой не отразятся обеспечении Донецка теплом.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Сложности с водоснабжением не отразятся на обеспечении теплоснабжением для жителей Донецка, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

Ранее Чертков сообщал о том, что уровень запасов воды в республике упал до критически низкого уровня, ряд водохранилищ практически обмелел, воды не хватает для регулярного обеспечения населения.

«Сейчас система заполнена на 35−40 процентов уже. Мы постепенно заполняем. На людях это не отражается, потому что мы, в том числе, подвозим воду на котельные для того, чтобы заполнить систему. Вопрос не в том, что мы запустим тепло, то есть мы его запустим, это 100 процентов, и как только позволит температура, мы сразу запускаем все котельные», — заявил Чертков.

В настоящий момент ведётся подготовка всей системы трубопроводов, из которых уже заменено 33 километра. К отопительному сезону планируется подготовить около тысячи котельных, сказал он.

Чертков также отметил, что тепло в больницах и детских садах будет запущено в первую очередь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что в новом учебном году в республике очно будут работать 530 школ и 478 детсадов.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше