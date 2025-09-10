Ричмонд
Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя ООН

Президент Республики Сербской (РС), входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие в закрытии аппарата высокого представителя Кристиана Шмидта через структуры ООН.

Додик заявил, что попросил министра помочь в прекращении деятельности аппарата высокого представителя, который, по его мнению, должен был существовать лишь год, но остается уже 30 лет.

Президент РС считает, что деятельность Шмидта дестабилизирует ситуацию в Боснии и Герцеговине и ставит под угрозу Дейтонские соглашения, передает РИА Новости.

6 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины аннулировала мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановила провести досрочные выборы. 1 августа Апелляционная палата суда оставила в силе приговор первой инстанции в отношении Додика, которому назначено наказание в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью.

28 августа президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины заявил, что в ближайшее время планирует приехать в Москву, а в октябре намерен снова отправиться в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.

